Стал известен состав сборной Чехии на стартовый матч ЧМ против России
15:47
Сборная Чехии стартует на чемпионате мира по хоккею матчем против команды России. Стал известен состав чехов на эту встречу.
Место в воротах займет Шимон Грубец.
Встреча пройдет 21 мая. Начало игры — 16.15 (мск).
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Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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