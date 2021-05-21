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Стал известен состав сборной Чехии на стартовый матч ЧМ против России

15:47
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Сборная Чехии стартует на чемпионате мира по хоккею матчем против команды России. Стал известен состав чехов на эту встречу.

Место в воротах займет Шимон Грубец.

Встреча пройдет 21 мая. Начало игры — 16.15 (мск).

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