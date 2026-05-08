Свечников обошел Радулова по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол и сделал голевую передачу в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии».

Теперь у 26-летнего россиянина 51 (24+27) очко в 73 играх Кубка Стэнли за карьеру. Он вышел на 17-е место по результативным баллам в плей-офф НХЛ среди россиянин. Свечников опередил по этому показателю Александра Радулова, на счету которого 49 очков в Кубке Стэнли за карьеру.

На 16-й строчке в этом списке располагается Валерий Каменский — 60 очков.