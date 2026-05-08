Фарм-клуб «Вашингтона» проиграл во втором раунде плей-офф АХЛ, Мирошниченко забил гол
«Херши Беарс» потерпел поражение от «Уилкс-Берри» в четвертом матче второго раунда плей-офф АХЛ — 1:4. Фарм-клуб «Вашингтона» проиграл серию со счетом 1-3 и вылетел из плей-офф.
Единственный гол «Херши Беарс» в этой встрече забил российский нападающий Иван Мирошниченко, когда команда играла в большинстве в конце первого периода. В этом плей-офф у него 4 (3+1) очка в 7 играх.
У фарм-клуба «Питтсбурга» отличились Вилле Койвунен, Йоона Коппанен, Харрисон Брунике и Габриэл Классен. Российский форвард Михаил Ильин отметился результативной передачей. У него 3 (1+2) очка в 4 играх плей-офф АХЛ.
В третьем раунде плей-офф «Уилкс-Берри» сыграет против «Спрингфилд Тандербердс». Фарм-клуб «Сент-Луиса» с российским голкипером Георгием Романовым в воротах сегодня в четвертом матче серии переиграл «Провиденс» (1:О ОТ).
АХЛ
Плей-офф
Второй раунд
Четвертые матчи
«Херши Беарс» — «Уилкс-Берри» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Счет в серии: 1-3.
«Спрингфилд Тандербердс» — «Провиденс» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Счет в серии: 3-1.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -