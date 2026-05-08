Защитник «Каролины» может перебраться в КХЛ

Защитник фарм-клуба «Каролины» Доминик Фенсор может в межсезонье переехать в КХЛ.

Как стало известно «СЭ», американец рассматривает варианты в нашей лиге.

В сезоне-2025/26 на счету 24-летнего хоккеиста 60 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, в которых он набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф защитник сыграл 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Также на его счету 1 матч в регулярном чемпионате НХЛ.