У Рантанена выявили разрыв связки колена

Нападающий «Далласа» Микко Рантанен получил разрыв медиальной коллатеральной связки на Олимпийских играх-2026 в Италии. Эта травма сказалась на концовке сезона-2025/26 для 29-летнего финна, сообщил генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл.

«Серьезная травма. Он вернулся, он очень конкурентен. Вернулся ли он слишком рано? Не слишком рано, но было бы неплохо иметь еще одну-две недели, чтобы по-настоящему освоиться. Он так и не смог снова набрать ход», — сказал Нил на пресс-конференции.

В 54 матчах регулярного чемпионата до олимпийского турнира у Рантанена были 21 гол и 51 передача. В общей сложности в 64 матчах он набрал 77 (22+55) очков. В Кубке Стэнли-2026 у него 7 (1+6) очков в 6 играх.

Нилл добавил, что Рантанену не потребовалась операция. Она не понадобится и в межсезонье.

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