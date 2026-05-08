У Рантанена выявили разрыв связки колена
Нападающий «Далласа» Микко Рантанен получил разрыв медиальной коллатеральной связки на Олимпийских играх-2026 в Италии. Эта травма сказалась на концовке сезона-2025/26 для 29-летнего финна, сообщил генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл.
«Серьезная травма. Он вернулся, он очень конкурентен. Вернулся ли он слишком рано? Не слишком рано, но было бы неплохо иметь еще одну-две недели, чтобы по-настоящему освоиться. Он так и не смог снова набрать ход», — сказал Нил на пресс-конференции.
В 54 матчах регулярного чемпионата до олимпийского турнира у Рантанена были 21 гол и 51 передача. В общей сложности в 64 матчах он набрал 77 (22+55) очков. В Кубке Стэнли-2026 у него 7 (1+6) очков в 6 играх.
Нилл добавил, что Рантанену не потребовалась операция. Она не понадобится и в межсезонье.
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Филадельфия
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|1
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|Тампа-Бэй
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|Торонто
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|Флорида
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|Центральный дивизион
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|Виннипег
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|Даллас
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|3
|Колорадо
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
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|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|0
|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|Каролина – Флорида
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|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
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|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
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|30.09
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|Вегас – Чикаго
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