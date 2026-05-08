Мироманов продолжит карьеру в СКА

Как стало известно «СЭ», защитник «Калгари» Даниил Мироманов продолжит карьеру в СКА.

В прошедшем сезоне в составе «Рэнглерс» (фарм-клуб «Калгари» в АХЛ) хоккеист принял участие в 66 встречах и отметился 38 (11+27) результативными действиями. Также он провел один матч в НХЛ.

В общей сложности за шесть сезонов в НХЛ 28-летний защитник набрал 23 (7+16) очка в 94 матчах.

Ранее Мироманов также выступал в FONBET Чемпионате КХЛ за «Сочи» в сезонах-2017/18 и 2020/21. В КХЛ на счету хоккеиста 29 (10+19) очков в 73 встречах.

