«Тампа» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Встреча проходила в Тампе.

У хозяев шайбы забросили Конор Джики, Эрик Чернак и Джейк Гюнцель, победный гол в овертайме на счету россиянина Никиты Кучерова.

У гостей отличились Дэвид Перрон, Марко Каспер и Алекс Дебринкэт.

«Лайтнинг» с 106 очками занимают 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Ред Уингз» с 92 очками — на 10-й строчке «Востока».

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