Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой рекорд по числу голов в НХЛ среди европейских хоккеистов и выход на третье место по числу заброшенных шайб в истории лиги.

«Конечно, я счастлив. Во-первых, я стал лучшим европейским снайпером в истории, это здорово. Обгонять легендарных хоккеистов — это история. Это навсегда. Надеюсь, кто-нибудь в будущем побьет мои рекорды.

Обогнать Ягра — это особенное событие. Я думаю, если бы он в свое время не уезжал в КХЛ, то был бы на втором месте в списке лучших снайперов лиги, а может и лидировал бы, но что есть, то есть. Как я уже сказал, я счастлив, что стал лучшим снайпером в истории НХЛ среди европейских и российских хоккеистов. Ягр сказал, что вернется и догонит меня? Отлично!

Я все еще играю, никогда не знаешь, что произойдет. Я доволен, что вышел на третье место среди лучших снайперов лиги, мы добились этого вместе с командой. Если я смогу подняться выше — здорово, если этого не произойдет — я все равно счастлив», — сказал на пресс-конференции Овечкин.

В сегодняшнем матче против «Айлендерс» (4:3 Б) Овечкин забросил свою 767-ю шайбу в НХЛ и установил новый рекорд среди европейцев в лиге, опередив Яромира Ягра (766). Рекорд по числу голов в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).