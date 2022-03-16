Ничушкин забросил 15-ю шайбу в сезоне

«Колорадо» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». «Эвеланш» реализовали первое большинство в игре.

На 7-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него эта шайба стала 15-й в текущем сезоне.