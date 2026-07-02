Трочек и Ли перешли в «Юту»

«Юта» совершила обмен с «Рейнджерс», в результе которого получила нападающего Винса Трочека, а также подписала трехлетний контракт с форвардом «Айлендерс» Андерсом Ли на сумму 5,4 миллиона долларов США в год.

В обмен на 32-летнего американца Трочека «Рейнджерс» получили защитника Шона Дурзи, проспекта Коула Бодуэна и выбор в третьем раунде драфта 2027 года. У Трочека остались три сезона по контракту, который приносит ему 5,625 миллиона долларов США в год.

Трочек набрал 52 (16+36) очка и провел 193 силовых приема в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26. В составе сборной США он стал олимпийским чемпионом.

27-летний канадец Дурзи в сезоне-2025/26 в 60 матчах регулярного чемпионата набрал 27 (5+22) очков, а в плей-офф — 2 (0+2) очка в 6 матчах.

35-летний американец Ли набрал в 82 матчах сезона-2025/26 43 (18+25) очка за «Айлендерс» — единственный клуб, за который он когда-либо выступал. Он сыграл более 80 матчей четвертый сезон подряд и восьмой раз в карьере, за которую забил 308 голов и набрал 549 очков.