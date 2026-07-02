Вратарь Пикар перешел в «Миннесоту»

Вратарь Кэлвин Пикар подписал однолетний контракт с «Миннесотой» на один миллион долларов США.

34-летний канадец завершил сезон-2025/26 со статистикой 5 побед, 6 поражений в основное время и 2 в овертайме, коэффициентом надежности 3,68 и процентом отраженных бросков 87,1 в 16 матчах (13 в старте). Это был его третий сезон в «Эдмонтоне».

Пикар помог «Ойлерз» выйти в финал Кубка Стэнли в 2024 и 2025 годах, где они оба раза уступили «Флориде».

Выбранный «Колорадо» во втором раунде (под общим 49-м номером) на драфте НХЛ 2010 года, Пикар одержал 74 победы, потерпел 77 поражений в основное время и 14 в овертайме с коэффициентом надежности 2,96, процентом отраженных бросков 90,1 и 5 «сухими» матчами в 191 игре регулярного сезона (157 в старте) за «Эвеланш», «Торонто», «Филадельфию», «Аризону», «Детройт» и «Ойлерз».

В плей-офф НХЛ Пикар одержал 8 побед при 2 поражениях с коэффициентом надежности 2,72 и процентом отраженных бросков 89,2 в 13 матчах (9 в старте) за «Ойлерз».