Гол Грызлика в овертайме принес «Бостону» победу над «Чикаго»

«Бостон» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Брюинс» Мэтт Грызлик.

«Бостон» одержал третью победу подряд, команда занимает 7-е место в таблице Восточной конференции с 79 очками в 60 матчах. «Чикаго» идет на 14-й строчке Запада с 53 очками в 61 игре.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Бостон» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Бержерон — 18 (Маршан, Холл), 44:43 — 0:1. Хагель — 22 (К. Джонс, Маккейб), 49:36 — 1:1. Грызлик — 3 (Холл, Пастрняк), 61:40 — 1:2.

Вратари: Флери — Ульмарк.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 20 (4+7+9+0) — 48 (14+21+11+2).

16 марта. Чикаго. United Center.