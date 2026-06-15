Российские хоккеисты в 11-й раз подряд выиграли Кубок Стэнли

«Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв «Вегас» в шестом матче финальной серии со счетом 3:0. Таким образом, команда с российскими хоккеистами в составе выиграла главный трофей НХЛ в 11-м сезоне подряд.

В составе чемпионов выступают защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков.

Свечников в нынешнем плей-офф провел 19 матчей и набрал 11 очков (6 шайб и 5 результативных передач). Никишин сыграл 17 встреч и отметился одной передачей. Кочетков на лед в матчах плей-офф не выходил, однако считается обладателем Кубка Стэнли, поскольку входил в заявку команды на три игры финальной серии.

Последним клубом, выигравшим Кубок Стэнли без российских хоккеистов в составе, был «Чикаго» в 2015 году.

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