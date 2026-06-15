«Торонто» победил «Чикаго» в матче финальной серии АХЛ, Ахтямов сделал 28 сейвов

«Торонто» в гостях победил «Чикаго» во втором матче финальной серии плей-офф АХЛ — 5:4 (ОТ).

24-летний российский вратарь «Торонто» Артур Ахтямов отразил 28 бросков в створ из 32.

В серии до четырех побед «Торонто» ведет со счетом 2-0. Следующий матч соперники сыграют 17 июня в Торонто.

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