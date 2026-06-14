Барбашев — о шестом матче финала Кубка Стэнли: «Игроки «Вегаса» уверены в своих силах»

Нападающий «Вегас» Иван Барбашев прокомментировал предстоящий шестой матч финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины».

«Очень важная игра для нас. Мы сделаем все возможное, чтобы победить и довести дело до седьмого матча. Нам просто нужно быть готовыми. Игра все покажет. Мы уверены в своих силах и просто пытаемся подготовиться ментально», — приводит слова хоккеиста пресс-служба НХЛ.

«Голден Найтс» уступают в серии — 2-3. Шестой матч пройдет на арене «Т-Мобайл» в Лас-Вегасе в понедельник, 15 июня. Начало игры — 03:00 по московскому времени.