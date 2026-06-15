Бриндамор четвертым в истории НХЛ выиграл Кубок Стэнли в качестве капитана и тренера одной команды

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор стал четвертым человеком в истории НХЛ, которому удалось выиграть Кубок Стэнли с одной и той же командой в качестве капитана и главного тренера.

В ночь на 15 июня «Каролина» обыграла «Вегас» со счетом 3:0 в шестом матче финальной серии и завоевала Кубок Стэнли, выиграв противостояние со счетом 4-2. Для клуба это второй титул в истории и первый за последние 20 лет.

Предыдущий Кубок Стэнли «Каролина» выиграла в 2006 году, победив в финале «Эдмонтон» со счетом 4-3. Тогда капитаном команды был Бриндамор.

Бывший нападающий выступал за клуб с 2000 по 2010 год, а должность главного тренера занимает с 2018 года.

До Бриндамора аналогичного достижения добивались Куни Уэйлэнд с «Бостоном», Хэп Дэй с «Торонто» и Той Блэйк с «Монреалем». Последним обладателем такого достижения был Блэйк, который привел «Монреаль» к чемпионству в качестве главного тренера в 1956 году.

Таким образом, Бриндамор стал первым за 70 лет человеком в НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли с одной командой сначала в роли капитана, а затем в качестве главного тренера.

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