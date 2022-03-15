«Ак Барс» покинул канадский легионер. За 9 матчей он получит 30 миллионов рублей

Обзор дня Алексея Шевченко.

Седьмая игра

Нельзя сказать, что у «Северстали» не было шансов выиграть решающий матч. Хоккеисты «Динамо» слишком много удалялись, гости шесть раз играли в большинстве, но не реализовали ни одной попытки. Команде Андрея Разина не помогло и то, что после раскатки плохо почувствовал себя Йоонас Няттинен, он не сумел провести ни единой минуты.

Но если брать всю серию, то выход в следующий раунд бело-голубых справедлив. Правда, мы-то всегда ждем сенсаций, неожиданных исходов, а в итоге опять получаем трех полуфиналистов конференции, которых могли предсказать и летом. Да, чуть выбивается из общего ряда «Спартак», но они попали в следующий раунд из-за форс-мажора. Череповчане могли устроить сенсацию, но дрогнули. Хоккеистам бы внутренней уверенности в своих силах, но они уступили именно психологически. Не справились с эмоциями, когда выиграли два первых матча, парней затрясло, каждый думал, что соперник гораздо сильней и вряд ли у них получится победить их.

Я даже слышал версию, что «судьи помогут московской команде». И никакие уверения, что арбитрам плевать, кто будет в следующем раунде, не помогали. Победили бы, будь у хоккеистов внутренней уверенности хотя бы наполовину столько, сколько у их главного тренера.

Теперь непонятно, как относиться к общему результату череповецкого клуба. Очень хороший сезон, команда забиралась высоко, а как-то даже возглавила конференцию, пусть и по потерянным очкам. Но все закончилось пятым местом и привычным вылетом в первом раунде. По какому критерию судить? Если внимательно анализировать состав, бюджет команды, то понятно, что клуб из Вологодской области добился гораздо большего, чем многие могли спрогнозировать. Правда, есть ощущение, что все это достижение целиком принадлежит Андрею Разину, который умело пользовался кнутом и пряником. И команда сыграла так потому, что игроков заставили, а не потому, что они действительно такие талантливые.

Прощание

С «Ак Барсом» попрощался Джейсон Демерс. Один из легионеров, который спешно был приглашен казанским клубом, чтобы усилить состав перед плей-офф. Хоккеист появился в клубе после Кубка Первого канала, про него говорили много хорошего, ведь Демерс совсем недавно был одним из основных защитников «Аризоны». За плечами Джейсона 699 матчей в НХЛ, клубу были нужны такие ребята с огромным опытом.

Но в итоге руководство «Ак Барса» должно чувствовать себя разочарованными. Дело даже не в деньгах. Да, звучит мощно: 30 миллионов за девять матчей. Но не забывайте, что Демерс сыграл так мало потому, что регулярный чемпионат завершили досрочно. Можно было бы заплатить такую сумму игроку, который бы вообще решил все проблемы в обороне. А этого не было. Сделаем скидку на то, что канадец не сразу привык к новой лиге, а ему еще пришлось столкнуться с поездкой на Дальний Восток, где Демерс совсем потерялся, провалив встречу с «Адмиралом». Плохо, что в плей-офф легионера не было видно. Два матча канадец пропустил, а когда выходил — не сказать, чтобы уж сильно радовал своими действиями.

Может быть, если бы Джейсон сыграл в КХЛ чуть больше, то все было бы иначе. Иногда в каких-то эпизодах, в каких-то моментах Демерс показывал, что действительно кое-что умеет на льду, причем нечто такое, что недоступно российским игрокам. Но это было очень редко, да и в нужный момент канадец не продемонстрировал лучших качеств. Ошибкой ли было его приглашение? Угадать с легионером в такой ситуации было очень непросто. У «Ак Барса» не получилось, но, может быть, Демерса можно попробовать в следующем сезоне. Правда, пока не известно, будут ли у нас легионеры вообще.

Разгром

Первым участником второго раунда плей-офф МХЛ стали «Омские ястребы», неожиданно они в трех матчах обыграли «Мамонтов Югры». Сенсация в том, что шестая команда по итогам регулярного чемпионата катком прошлась по третьей, а это очень непривычно в российском хоккее. Посмотрите, что происходит на «Западе» лиги. Там первые четыре клуба ведут в серии — 2-0 (в первом раунде плей-офф игры идут до трех побед), причем только в одной паре более или менее напряженные матчи. Это неуступчивый «Алмаз» старается испортить жизнь «Локо», но пока безуспешно. Не удивимся, если уже к вечеру вторника на «Западе» определятся все участники второго раунда.

На «Востоке» молодежки все не так. Взять тех же омичей. Сезон команда начала здорово. В клубе сразу дали понять, что они не собираются смотреть на табло, а готовы играть в веселый хоккей. Поначалу действительно «ястребы» под руководством молодого тренера Виталия Черночуба радовали. Неважно, кто был их соперник — на льду было нереально весело, без всяких капканов и серьезных защитных схем. Потом запал закончился, а молодежь омского клуба чуть сдулась. В сезоне команда упала на шестое место, и хотя вылет из зоны плей-офф им не грозил, от прежней веселой команды ничего не осталось. «Мамонты» были похожи на омичей. Они неудачно начали сезон, а потом разбежались, стали играть очень мощно. В их команде выступает лучший бомбардир по итогам регулярного чемпионата Богдан Сенотов, там есть совсем молодые пацаны, заявившие о себе в полный голос, такие как вратарь Егор Заврагин. Но в плей-офф команда внезапно развалилась. Начинали каждый матч серии неплохо, но хватало ребят на один-два периода. «Ястребы» словно вернулись в осень 2021 года, когда они играли с улыбкой.

Если ничего не изменится, то в следующем раунде они сыграют с победителем регулярного чемпионата «Стальными лисами». Это будет серия, которой позавидуют в остальных двух профессиональных лигах.