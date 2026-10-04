Ларионов: «До футбольной Испании СКА еще далеко. Есть над чем работать»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги матча против «Адмирала» (6:5 Б) в FONBET чемпионате КХЛ.

- В целом два очка есть два очка. Конечно, меня беспокоит количество ошибок. Как в теннисе, когда ошибки невынужденные — ты попадаешь в сетку, бьешь мимо. Мы сами даем сопернику забивать голы. Причем не они создают моменты, а мы сами им создаем. Эти вещи, конечно, меня беспокоят, потому что опытная команда должна держать удар. Должна знать, как правильно распорядиться шайбой, как принимать правильные решения в ситуациях, когда ты выигрываешь в одну шайбу.

Вот эти вещи, конечно... Но радует, что команда забивает, команда делает на шаг больше. Не хочу сравнивать с Бразилией, потому что Бразилия давно уже не фаворит. До футбольной Испании нам еще далеко. В этом плане есть над чем работать, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

С 16 очками СКА занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. В следующем матче петербуржцы 6 октября дома сыграют с «Северсталью».

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