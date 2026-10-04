Ларионов: «До футбольной Испании СКА еще далеко. Есть над чем работать»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги матча против «Адмирала» (6:5 Б) в FONBET чемпионате КХЛ.
- В целом два очка есть два очка. Конечно, меня беспокоит количество ошибок. Как в теннисе, когда ошибки невынужденные — ты попадаешь в сетку, бьешь мимо. Мы сами даем сопернику забивать голы. Причем не они создают моменты, а мы сами им создаем. Эти вещи, конечно, меня беспокоят, потому что опытная команда должна держать удар. Должна знать, как правильно распорядиться шайбой, как принимать правильные решения в ситуациях, когда ты выигрываешь в одну шайбу.
Вот эти вещи, конечно... Но радует, что команда забивает, команда делает на шаг больше. Не хочу сравнивать с Бразилией, потому что Бразилия давно уже не фаворит. До футбольной Испании нам еще далеко. В этом плане есть над чем работать, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.
С 16 очками СКА занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. В следующем матче петербуржцы 6 октября дома сыграют с «Северсталью».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|19
|2
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|16
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Барыс
|11
|6
|5
|12
|6
|Автомобилист
|11
|5
|6
|12
|7
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|9
|Амур
|10
|4
|6
|9
|10
|Адмирал
|11
|3
|8
|9
|11
|Сибирь
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|2
|ЦСКА
|12
|9
|3
|18
|3
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|16
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|9
|6
|3
|13
|6
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|7
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|12
|8
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|9
|Спартак
|11
|5
|6
|11
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
|4.10
|14:00
|Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|4.10
|15:00
|Автомобилист – Амур
|- : -
|4.10
|17:00
|Спартак – Барыс
|- : -