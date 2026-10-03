«Сочи» — «Торпедо»: видеообзор матча

«Сочи» на домашнем льду разгромно проиграл «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 0:6.

Игра проходила в Сочи в субботу, 3 октября.

Дубль у нижегородцев оформил Михаил Воробьев. Еще по одной шайбе забросили Павел Красковский, Майк Веккионе, Амир Гараев и Матвей Поляков.

«Торпедо» с 16 очками поднялось на третье место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (4 очка) остается на последней, 11-й позиции на «Западе».

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