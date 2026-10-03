«Сочи» — «Торпедо»: видеообзор матча
«Сочи» на домашнем льду разгромно проиграл «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 0:6.
Игра проходила в Сочи в субботу, 3 октября.
Дубль у нижегородцев оформил Михаил Воробьев. Еще по одной шайбе забросили Павел Красковский, Майк Веккионе, Амир Гараев и Матвей Поляков.
«Торпедо» с 16 очками поднялось на третье место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (4 очка) остается на последней, 11-й позиции на «Западе».
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|Нефтехимик
|12
|7
|5
|16
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Барыс
|11
|6
|5
|12
|6
|Автомобилист
|11
|5
|6
|12
|7
|Трактор
|10
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|5
|10
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|9
|Амур
|10
|4
|6
|9
|10
|Адмирал
|11
|3
|8
|9
|11
|Сибирь
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|2
|ЦСКА
|12
|9
|3
|18
|3
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|16
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|9
|6
|3
|13
|6
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|7
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|12
|8
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|9
|Спартак
|11
|5
|6
|11
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
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|Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|4.10
|15:00
|Автомобилист – Амур
|- : -
|4.10
|17:00
|Спартак – Барыс
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