«Амур» прервал серию «Автомобилиста» из трех побед

«Автомобилист» дома уступил «Амуру» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 0:3.

У гостей по разу отличились Кирилл Пилипенко, Алексей Кручинин и Рауль Акмальдинов.

С 11 очками «Амур» поднялся на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» (12 очков) идет шестым на «Востоке». У екатеринбуржцев прервалась серия из трех побед подряд.

Команды провели между собой второй матч кряду — 2 октября «Автомобилист» одержал победу — 3:0.

В следующем матче «Амур» на выезде сыграет с «Трактором», а «Автомобилист» в Екатеринбурге примет «Авангард». Обе встречи пройдут 6 октября.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

4 октября, 15:00. УГМК Арена (Екатеринбург) Автомобилист Амур

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