Тамбиев после матча с ЦСКА: «Равнодушных в «Динамо» нет»
Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:4Б).
— Понравилась игра команды. Она получилась целостной. Соперник был сильным. ЦСКА одержал семь побед подряд и силен в плане психологии. Ошибочки были, но ребята показали именно тот хоккей, который мы хотим видеть. Впереди много работы, но сегодня бросилась в глаза заряженность — выигрывали борьбу, блокировали броски, сплотились. Становление команды — долгий процесс. Но равнодушных в этой команде нет.
В большинстве мы начали использовать свои моменты. В прошлых играх не попадали, а сегодня стали забивать.
Мы хотим создать два ударных звена. Сейчас Летунов зазвенел, хотелось бы, чтобы это сделал и Коростелев. Вернули легионерскую тройку по ходу матча по той причине, что зазвенел и Меркли. Держим в голове молодежь, в том числе и Меликова. Это не игрок четвертого звена. У него клюет, но не хватает опыта.
В КХЛ много игроков, которые не забивают восемь матчей. Могу целую аллею привести. Почему вы все за Летунова зацепились? Это плохо или хорошо, что он сделал хет-трик? Чемпионат только начался. Я сам в Москве два месяца адаптировался. Нужно время ребятам. Как говорится, Москва не сразу строилась.
У Шэна была серьезная травма на предсезонке. У нас идут игры через день или два. Мы почти не тренируемся. Я не жалуюсь, но надо потренироваться, чтобы набрать хорошую функциональную форму, — сказал Тамбиев.
«Динамо» с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. 7 октября бело-голубые дома сыграют с «Шанхай Дрэгонс».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|19
|2
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|16
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Барыс
|11
|6
|5
|12
|6
|Автомобилист
|11
|5
|6
|12
|7
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|9
|Амур
|10
|4
|6
|9
|10
|Адмирал
|11
|3
|8
|9
|11
|Сибирь
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|2
|ЦСКА
|12
|9
|3
|18
|3
|СКА
|10
|8
|2
|16
|4
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|9
|6
|3
|13
|6
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|7
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|12
|8
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|9
|Спартак
|11
|5
|6
|11
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
|3.10
|17:00
|Северсталь – Шанхай Дрэгонс
|2 : 1 ОТ
|3.10
|17:00
|СКА – Адмирал
|6 : 5 Б
|3.10
|17:00
|ЦСКА – Динамо М
|4 : 3 Б
|3.10
|17:10
|Динамо Мн – Локомотив
|4 : 3
|3.10
|19:30
|Сочи – Торпедо НН
|- : -