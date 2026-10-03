Тамбиев после матча с ЦСКА: «Равнодушных в «Динамо» нет»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:4Б).

— Понравилась игра команды. Она получилась целостной. Соперник был сильным. ЦСКА одержал семь побед подряд и силен в плане психологии. Ошибочки были, но ребята показали именно тот хоккей, который мы хотим видеть. Впереди много работы, но сегодня бросилась в глаза заряженность — выигрывали борьбу, блокировали броски, сплотились. Становление команды — долгий процесс. Но равнодушных в этой команде нет.

В большинстве мы начали использовать свои моменты. В прошлых играх не попадали, а сегодня стали забивать.

Мы хотим создать два ударных звена. Сейчас Летунов зазвенел, хотелось бы, чтобы это сделал и Коростелев. Вернули легионерскую тройку по ходу матча по той причине, что зазвенел и Меркли. Держим в голове молодежь, в том числе и Меликова. Это не игрок четвертого звена. У него клюет, но не хватает опыта.

В КХЛ много игроков, которые не забивают восемь матчей. Могу целую аллею привести. Почему вы все за Летунова зацепились? Это плохо или хорошо, что он сделал хет-трик? Чемпионат только начался. Я сам в Москве два месяца адаптировался. Нужно время ребятам. Как говорится, Москва не сразу строилась.

У Шэна была серьезная травма на предсезонке. У нас идут игры через день или два. Мы почти не тренируемся. Я не жалуюсь, но надо потренироваться, чтобы набрать хорошую функциональную форму, — сказал Тамбиев.

«Динамо» с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. 7 октября бело-голубые дома сыграют с «Шанхай Дрэгонс».

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