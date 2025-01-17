Федоров: «Если вернусь к работе — только в ЦСКА»
Один из величайших игроков в истории мирового хоккея, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА Сергей Федоров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что готов работать только в армейском клубе — и никаком другом.
— Вам сейчас понравилось дома. У детей самый интересный возраст. Когда вернетесь к тренерству?
— Ну... никогда.
— Мы ничего не понимаем.
— А куда мне возвращаться? Тренером в другой клуб? Нет!
— Давайте углубимся в эту тему...
— Не стоит. Смысл? Могу тысячу раз повторить «никогда» — но в жизни бывает все. Пока для меня очевидно, что буду с семьей.
— Когда-то из футбольного ЦСКА убрали Валерия Газзаева, попробовали другого тренера. Вскоре сказали: «Валерий Георгиевич, мы вас не увольняли, просто дали отдохнуть». Если с вами история повторится?
— Я рассмотрю это предложение. Но только из ЦСКА.
— В другом клубе себя не видите?
— Однозначно! Ни тренером, ни менеджером. ЦСКА у меня в сердце, в душе. Особенно много значат последние двенадцать лет, которые там провел. Но я очень задолжал своей семье. На Карину и ее маму выпала безумная нагрузка. Первые года три теща помогала растить детишек. Я же с утра до вечера в клубе.
— Она с вами живет в загородном доме?
— Жила какое-то время. Мы не брали бебиситтеров. Если у нас игра — я возвращался в час ночи. В другой день в лучшем случае мог успеть хотя бы уложить спать детей. Мчался домой, чтобы кормить, поить, одевать и укладывать.
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|5
|Спартак
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|18
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|Динамо Мн
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|21
|56
|7
|СКА
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|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
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|20
|25
|44
|10
|Витязь
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|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
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|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
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|15
|60
|3
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|28
|16
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|4
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|44
|18
|26
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|17.01
|15:30
|
Сибирь – Локомотив
|- : -
|17.01
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|17.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
|17.01
|19:30
|
Спартак – Куньлунь РС
|- : -
|17.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|17.01
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -