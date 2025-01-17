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Сегодня, 00:05

Федоров: «Если вернусь к работе — только в ЦСКА»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Сергей Федоров.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»

Один из величайших игроков в истории мирового хоккея, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА Сергей Федоров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что готов работать только в армейском клубе — и никаком другом.

— Вам сейчас понравилось дома. У детей самый интересный возраст. Когда вернетесь к тренерству?

— Ну... никогда.

— Мы ничего не понимаем.

— А куда мне возвращаться? Тренером в другой клуб? Нет!

— Давайте углубимся в эту тему...

— Не стоит. Смысл? Могу тысячу раз повторить «никогда» — но в жизни бывает все. Пока для меня очевидно, что буду с семьей.

— Когда-то из футбольного ЦСКА убрали Валерия Газзаева, попробовали другого тренера. Вскоре сказали: «Валерий Георгиевич, мы вас не увольняли, просто дали отдохнуть». Если с вами история повторится?

— Я рассмотрю это предложение. Но только из ЦСКА.

— В другом клубе себя не видите?

— Однозначно! Ни тренером, ни менеджером. ЦСКА у меня в сердце, в душе. Особенно много значат последние двенадцать лет, которые там провел. Но я очень задолжал своей семье. На Карину и ее маму выпала безумная нагрузка. Первые года три теща помогала растить детишек. Я же с утра до вечера в клубе.

— Она с вами живет в загородном доме?

— Жила какое-то время. Мы не брали бебиситтеров. Если у нас игра — я возвращался в час ночи. В другой день в лучшем случае мог успеть хотя бы уложить спать детей. Мчался домой, чтобы кормить, поить, одевать и укладывать.

Сергей Федоров. Сергей Федоров: «Макдэвид будет зарабатывать 14-15 миллионов. Я поскромнее. Получал бы 10-11»
ХК ЦСКА (Москва)
Сергей Федоров
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Западная конференция И В П О
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2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Северсталь 46 28 18 57
5 Спартак 44 26 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 46 28 18 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
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Спартак – Куньлунь РС
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