Ротенберг заявил, что его не пугают слухи об отставке из СКА: «Боязнь и страх в спорте недопустимы»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как относится к слухам о своей отставке из петербургской команды.

— Боюсь ли слухов о своей отставке? Боязнь и страх в спорте недопустимы. Тогда акулы сожрут меня. Я буду делать всегда все возможное для побед. Бывали разные, очень сложные ситуации в истории клуба. Я благодарен лично Алексею Борисовичу Миллеру и всем, кто верит в нас и дает все возможности. И мы обязательно ответим им полной самоотдачей, будем жертвовать собой. В хоккее часто говорят: чтобы выигрывать, надо ловить шайбу лицом. Но чтобы на самом деле ложиться, а потом в крови уходить в раздевалку, возвращаться и помогать команде сравнять счет... Надо чтобы каждый был, как Миша Григоренко в матче с «Локомотивом». Чтобы каждый был готов ложиться под шайбу лицом. Я тоже готов. И каждый наш тренер, игрок, и даже персонал. Это факт.

В четверг, 16 января, СКА уступил «Северстали» (4:7) в матче FONBET чемпионата КХЛ и потерпел четвертое поражение подряд. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву». Команда Ротенберга с 55 очками располагается на седьмой строчке на «Западе».