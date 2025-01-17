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Сегодня, 00:20

Федоров: «Все почему-то считают, что меня уволили из ЦСКА. А я ушел сам, причем вовремя»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Один из величайших игроков в истории мирового хоккея, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА Сергей Федоров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как уходил из клуба.

— В декабре 2023-го, когда закрылось трансферное окно, я предупредил руководство, что продлевать контракт не буду. Потому что уже не могу — и не хочу никого подводить.

— Значит, никто вас не выгонял? Не вызывал в «Роснефть»? Не говорил: «Сергей Викторович, вы уволены»?

— Совершенно верно. Все почему-то считают, что меня уволили из ЦСКА. А я ушел сам, причем вовремя.

— Для вашей команды сезон завершился в первом раунде. Но вы продолжали ходить на работу?

— Да. До 30 апреля. Пока не закончился контракт.

— Что ж не рассказали всем, что увольнения не было?

— Уже никто не хотел ничего слышать. Пошла волна. Что говорить? Зачем опровергать? И вообще мыслями был еще в плей-офф, пытаясь понять, почему так рано вылетели.

— Если бы сами не объявили об уходе, работали бы в ЦСКА до сих пор?

— Нет, конечно.

— Почему?

— Результат-то неудовлетворительный.

— Вы о чем? Два предыдущих сезона — два трофея. Ну, случилась осечка. Так что, сразу расставаться?

— Вчерашние успехи — они вчерашние. Это ЦСКА! Очень сильный состав, серьезные финансовые вложения. В первом раунде вылетать нельзя. Однозначно — тренер виноват.

Сергей Федоров. Сергей Федоров: «Макдэвид будет зарабатывать 14-15 миллионов. Я поскромнее. Получал бы 10-11»
ХК ЦСКА (Москва)
Сергей Федоров
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Федоров: «Если вернусь к работе — только в ЦСКА»
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Северсталь 46 28 18 57
5 Спартак 44 26 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 46 28 18 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
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Сибирь – Локомотив
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Сал. Юлаев – Автомобилист
 - : -
17.01 19:30
Спартак – Куньлунь РС
 - : -
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Нефтехимик – Трактор
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