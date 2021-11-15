Дисквалификация игрока «Куньлуня» вступит в силу с 18 ноября. Йип сможет сыграть против «Амура» и «Авангарда»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги 14 ноября дисквалифицировал нападающего «Куньлуня» Брэндона Йипа на два матча регулярного чемпионата.

Однако с связи с обращением клуба СДК принял решение об изменении срока вступления в силу наказания.

«Принимая во внимание, что представители ИИХФ будут наблюдать за ходом матчей команды «Куньлунь» 15 и 17 ноября 2021 по результатам которых будет решаться вопрос о сборной Китая на Олимпиаде в Пекине, СДК принял решение:

— Установить дату вступления в силу решения о двухматчевой дисквалификации игрока «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Ийпа — 18 ноября 2021 года», — говорится на сайте КХЛ.

Таким образом, форвард сможет принять участие в матчах против «Амура» и «Авангарда».