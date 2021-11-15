«Сибирь» по буллитам победила «Нефтехимик»

«Сибирь» победила «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное и дополнительное время матча закончилась вничью — 2:2.

В серии буллитов точнее были игроки из Новосибирска.

«Сибирь» одержала восьмую победу в последних девяти матчах, набрав 29 очков после 28 матчей, занимая шестое место в таблице Востока. «Нефтехимик» — восьмой, имея в своем активе 26 баллов после 27 игр.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Вихарев — 3 (Купцов), 13:08 — 0:1. Кудако — 1 (Шенфельд, Шор), 15:24 — 1:1. Купцов — 1 (Воробьев), 31:39 — 1:2. Чесалин — 1 (Бодров), 39:25 — 2:2.

Победный буллит: Шаров.

Вратари: Сятери — Судницин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 18 (8+7+3+0) — 30 (9+11+5+5).

Судьи: Раводин, Фатеев.

15 ноября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.