Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Сибирь» по буллитам победила «Нефтехимик»

17:57
Теги:

«Сибирь» победила «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное и дополнительное время матча закончилась вничью — 2:2.

В серии буллитов точнее были игроки из Новосибирска.

«Сибирь» одержала восьмую победу в последних девяти матчах, набрав 29 очков после 28 матчей, занимая шестое место в таблице Востока. «Нефтехимик» — восьмой, имея в своем активе 26 баллов после 27 игр.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Вихарев — 3 (Купцов), 13:08 — 0:1. Кудако — 1 (Шенфельд, Шор), 15:24 — 1:1. Купцов — 1 (Воробьев), 31:39 — 1:2. Чесалин — 1 (Бодров), 39:25 — 2:2.

Победный буллит: Шаров.

Вратари: Сятери — Судницин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 18 (8+7+3+0) — 30 (9+11+5+5).

Судьи: Раводин, Фатеев.

15 ноября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса
1
0