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Даниил Тарасов подписал контракт с «Ак Барсом» на два года

13:43
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Нападающий Даниил Тарасов перешел в «Ак Барс» — московское «Динамо» получило за форварда денежную компенсацию. Контракт с 30-летним игроком рассчитан на два сезона, сообщает сайт казанцев.

«Тарасов — форвард для двух первых звеньев, который будет полезен в большинстве. У Даниила есть качества снайпера, голевое чутье. Он стабильно провел последние два сезона, был одним из лидеров и стержневых игроков «Динамо». Какое-то время Кагарлицкий и Тарасов играли в одной тройке в своем прежнем клубе, поэтому у нас уже будет готовая связка. Мы рады, что нам удалось договориться о переходе Даниила в «Ак Барс» и рассчитываем, что он укрепит атакующую мощь команды», — заявил генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20870

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Иван Шитик все материалы автора

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