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Женская сборная России по гандболу проиграла Нидерландам на турнире в Бергене

18:13
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Женская сборная России по гандболу неудачно провела второй матч на турнире в Бергене. Команда Людмилы Бодниевой уступила Нидерландам.

Встреча завершилась с перевесом команды Моник Тейстерман в три мяча — 32:29.

Турнира в Норвегии проводится в рамках подготовки к чемпионату мира.

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Иван Шитик все материалы автора
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