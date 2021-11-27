Женская сборная России по гандболу проиграла Нидерландам на турнире в Бергене
18:13
Женская сборная России по гандболу неудачно провела второй матч на турнире в Бергене. Команда Людмилы Бодниевой уступила Нидерландам.
Встреча завершилась с перевесом команды Моник Тейстерман в три мяча — 32:29.
Турнира в Норвегии проводится в рамках подготовки к чемпионату мира.
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