Маркова поделилась эмоциями после ничейного матча России со Словенией в ЧМ

Гандболистка сборной России Юлия Маркова, автор мяча, который позволил национальной команде сравнять счет на последних секундах матча группового турнира чемпионата мира со Словенией (26:26), поделилась эмоциями после игры.

«Ох, меня до сих пор всю трясет! Скорее расстроены, чем рады. Вроде бы проигрывали почти весь матч, но почувствовали свою игру. И вроде бы надо было дожать. И — не получилось...

В заключительный тайм-аут тренер объяснила, что нужно сделать. Но сделали в итоге все по-другому. Это была импровизация!

У меня процент реализации бросков сегодня хромал. Но я понимала — нужно обязательно забросить мяч в решающей атаке. Когда удалось, в голове промелькнули: «Боже, слава богу, господи, спасибо!»

Мы играли неважно. Будем разбираться, почему. Хотя бы так... Но хотелось бы и выиграть. Разберем ошибки. Нечего руки опускать!» - сказала Маркова.

Россия выступает как команда Федерации гандбола России (ФГР). До 16 декабря 2022 года из-за решения CAS российские спортсмены не могут принимать участия в крупных международных соревнованиях под флагом своей страны.