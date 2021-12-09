Сборная России по гандболу: турнирная таблица после матча против Словении
19:09
Женская сборная России по гандболу занимает первое место в группе I.
9 декабря команда сыграла вничью со Словенией в матче группового турнира чемпионата мира (26:26).
Турнирная таблица группового турнира ЧМ:
|
Группа I
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Россия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
84-71
|
5
|
Франция
|
2
|
2
|
0
|
0
|
53-37
|
4
|
Словения
|
3
|
1
|
1
|
1
|
72-73
|
3
|
Сербия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
47-53
|
2
|
Польша
|
2
|
0
|
0
|
2
|
44-51
|
0
|
Черногория
|
2
|
0
|
0
|
2
|
37-52
|
0
Женский чемпионат мира по гандболу проходит в Испании с 1 по 19 декабря.
На турнире сборная России выступает как команда Федерации гандбола России (ФГР). До 16 декабря 2022 года из-за решения CAS российские спортсмены не могут принимать участия в крупных международных соревнованиях под флагом своей страны.
Календарь игр ЧМ-2021 по гандболу можно посмотреть на сайте «СЭ».
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