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Сборная России по гандболу: турнирная таблица после матча против Словении

19:09
Ганболистки сборной России. Фото Федерация гандбола России
Ганболистки сборной России. Фото Федерация гандбола России
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Женская сборная России по гандболу занимает первое место в группе I.

9 декабря команда сыграла вничью со Словенией в матче группового турнира чемпионата мира (26:26).

Турнирная таблица группового турнира ЧМ:

Группа I

И

В

Н

П

М

О

Россия

3

2

1

0

84-71

5

Франция

2

2

0

0

53-37

4

Словения

3

1

1

1

72-73

3

Сербия

2

1

0

1

47-53

2

Польша

2

0

0

2

44-51

0

Черногория

2

0

0

2

37-52

0

Женский чемпионат мира по гандболу проходит в Испании с 1 по 19 декабря.

На турнире сборная России выступает как команда Федерации гандбола России (ФГР). До 16 декабря 2022 года из-за решения CAS российские спортсмены не могут принимать участия в крупных международных соревнованиях под флагом своей страны.

Календарь игр ЧМ-2021 по гандболу можно посмотреть на сайте «СЭ».

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