Сборная России по гандболу: турнирная таблица после матча против Словении

Женская сборная России по гандболу занимает первое место в группе I.

9 декабря команда сыграла вничью со Словенией в матче группового турнира чемпионата мира (26:26).

Турнирная таблица группового турнира ЧМ:

Группа I И В Н П М О Россия 3 2 1 0 84-71 5 Франция 2 2 0 0 53-37 4 Словения 3 1 1 1 72-73 3 Сербия 2 1 0 1 47-53 2 Польша 2 0 0 2 44-51 0 Черногория 2 0 0 2 37-52 0

Женский чемпионат мира по гандболу проходит в Испании с 1 по 19 декабря.

На турнире сборная России выступает как команда Федерации гандбола России (ФГР). До 16 декабря 2022 года из-за решения CAS российские спортсмены не могут принимать участия в крупных международных соревнованиях под флагом своей страны.

Календарь игр ЧМ-2021 по гандболу можно посмотреть на сайте «СЭ».