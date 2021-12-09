Гандболистка Михайличенко о ничьей со Словенией: «Последние 10 минут сыграли свою роль»

Гандболистка сборной России Елена Михайличенко прокомментировала результат матча группового турнира чемпионата мира против Словении (26:26).

— На душе огорчение от того, что не победили. Это были очень важные два очка. Но есть и радость, ведь мы не уступили и вырвали эту победу (тут Михайличенко оговорилась, игра завершилась вничью. — Прим. «СЭ»).

Последние 10 минут сыграли свою роль. И тренерский штаб, и вся скамейка, и игроки на площадке старались друг друга подбадривать. Абсолютно все без исключения поддерживали друг друга! Я очень горжусь своей командой из-за этого!

После этого матча сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы I.