3 декабря в испанской Лирии женская сборная России сыграет с Камеруном в группе B предварительного раунда чемпионата мира-2021 по гандболу. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча Россия — Камерун. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на канале «Матч Игра». Она начнется в 19.55.

Российские гандболистки также сыграют в своей группе с Польшей и Сербией.

Календарь игр ЧМ-2021 по гандболу можно посмотреть на сайте «СЭ». Основную информацию о ЧМ-2021 по гандболу среди женщин читайте здесь.

Расписание матчей женской сборной России на ЧМ-2021 по гандболу