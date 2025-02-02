Сборная Дании в четвертый раз подряд выиграла чемпионат мира по гандболу

Мужская сборная Дании обыграла Хорватию в финале чемпионата мира по гандболу-2025 — 32:26.

Турнир проходил в пяти городах Дании, Норвегии и Хорватии с 14 января по 2 февраля. Финал состоялся в Осло.

Сборная Дании выиграла чемпионат мира в четвертый раз подряд. До этого они становились обладателями золотых медалей в 2019, 2021 и 2023 годах.

В матче за бронзу сборная Франции победила Португалию (35:34).