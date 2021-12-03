Бодниева: «Россия играла с лучшей командой Африки и матч был очень важен для нас на старте турнира»

Гандболистки сборной России Юлия Макарова и Людмила Бодниева прокомментировали победу команды в первом матче группового этапа чемпионата мира над Камеруном (40:18).

Маркова:

— Ой... Первый матч был волнительным для нас. Было видно, что мы сильно переживали. Но потом поймали свой ритм. И играли уже на своем уровне.

Бодниева:

— Испытывала волнение перед первой официальной игрой. Но ничего экстремального: волнение было понятным и приятным. Мы играли с лучшей командой Африки. Матч был очень важен для нас на старте турнира. Я удовлетворена результатом. В первом тайме мы играли не на высшем уровне, но затем мы начали играть более дисциплинировано. Отмечу великолепную игру вратаря сборной Камеруна.