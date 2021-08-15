Она забивала женской сборной России на Евро-2018. А теперь будет играть против мужчин

Необычная история шведской гандболистки, ставшей гандболистом.

Луиза Санд родилась в декабре 1992 года на Шри-Ланке. Вскоре ее удочерила семья из Швеции, и девочку перевезли в Гетеборг. Там она начала заниматься гандболом. Сразу же стало получаться. В 19 лет попала в национальную сборную и больше из этой обоймы не выпадала. Стала бронзовым призером Евро-2014 в составе сборной Швеции. А на ЧЕ-2018 доставила немало проблем российской команде под руководством Евгения Трефилова — Луиза, играющая на позиции левой крайней, забросила несколько мячей, и именно она установила крайне неприятный для нас окончательный счет — 30:39.

Divers — L?ancienne joueuse de Fleury et Brest Loui Sand, joue d?sormais avec les hommes en D2M su?doise. https://t.co/G5MrgHj7Uv — HAND team — Le Handball au f?minin (@handteamfeminin) August 13, 2021

А спустя всего месяц 26-летняя Санд внезапно объявила о завершении карьеры.

Чуть позже она объяснила свое решение изданию Nettavisen.

— Я родилась в чужом теле. Очень приятно выложить карты на стол и рассказать все как есть. Понимаю, что-то, о чем я говорю, звучит странно. Возможно, было бы проще лгать. Но я и так слишком долго всех обманывала. Впереди меня ждет тяжелое время, но я на 100% уверена, что почувствую себя лучше. Я всегда чувствовала себя как Луи Санд, а не Луиза Санд. Знаю, что столкнусь с издевательствами и ненавистью. Но знаете что? Мне все равно, нравлюсь я вам или нет. Самое важное для меня — это то, что я наконец-то могу быть собой.

Спустя еще пару дней Луиза, которая провела более 100 матчей за сборную Швеции, стала Луи.

Loui Sand har skrivit p? f?r handbollslaget K?rra https://t.co/vOQkDqQJDY — Sportbladet (@sportbladet) August 12, 2021

Женщине соревноваться с мужчинами бессмысленно

В спортивной истории уже есть ряд примеров, когда мужчина начинал ощущать себя женщиной и после соответствующей операции начинал соревноваться с девушками. Олимпийские игры в Токио не стали исключением. У всех на слуху имя штангистки Лорел Хаббард, которая была одним из главных ньюсмейкеров Игр-2020, но выступила на них бесславно — не сумела поднять начальный вес.

Куда успешнее прошла Олимпиада для другого трансгендера — Ребекки Куинн. Она выиграла золото в составе футбольной сборной Канады. Правда, Куинн родилась женщиной и продолжает выступать в женском разряде, считая себя существом «третьего пола» — квиром.

— Главное, чтобы меня ни в чем не обвинили потом, но я считаю, что это ненормально, — прокомментировал ситуацию для «СЭ» в Токио наш прославленный прыгун в воду Евгений Кузнецов. — Мужчины должны соревноваться с мужчинами, женщины — с женщинами. А если ты считаешь себя кем-то... Ну, я могу возомнить себя Наполеоном. И что теперь?

— Но ведь трансгендер — это не только то, что ты думаешь, но и то, что сделал с собой.

— Гормоны попринимал? То есть если я сейчас год буду пить гормоны, то смогу соревноваться с девочками? Так я разотру всех в пух и прах. Это будет просто невозможно. Я же в любом случае мужик.

— А если женщина почувствует себя мужчиной и захочет выступать с парнями — это будет честнее?

— Это будет бессмысленно. Без шансов. 20-е место — и до свидания. В нашем виде спорта это не прокатит. И в штанге. Да нигде. Кроме разве что синхронного плавания. Вот там, если девочка почувствует себя мальчиком и перейдет соревноваться с мужчинами — это да. Ну или художественная гимнастика. Там же тоже хотят эту дурость вводить.

Два прецедента

А теперь свежая новость: Луи Санд возобновил карьеру и подписал контракт с мужским гандбольным клубом. И это что-то новенькое. Выступать он будет за ГК «Керра» — крепкую команду второго шведского дивизиона. Что из этого получится — открытый вопрос для всех.

— Это очень тяжело, — рассказал Санд Еxpressen. — Мужские мячи намного больше и тяжелее женских. Сначала у меня сильно болело плечо. Фактически я открываю для себя гандбол с нуля. Это невероятное во всех смыслах испытание.

В игровых видах спорта таких прецедентов действительно не вспомнить. А вот в индивидуальных несколько попыток было. И это совсем другое дело, нежели выступление бывших мужчин в женском спорте. Бывшие мужчины имеют серьезное преимущество перед природными женщинами за счет своего мужского тела, а вот бывшие женщины в мужском спорте, наоборот, должны испытывать определенные физические проблемы.

Тем не менее бразильский трансгендер Энн Вериату в рамках турнира по смешанным единоборствам Mr. Cage 34 одержала победу над Раильсоном Пайшау. Позиционировалось это именно как победа женщины над мужчиной (хотя Вериату к тому времени уже «совершила переход» и по документам была мужчиной). Правда, на том все и закончилось. Больше Энн в «клетке» не видели.

А вот американец Крис Мосье, в прошлом бывший женщиной, всерьез претендовал на попадание в олимпийскую сборную по легкой атлетике в Токио. Он уже участвовал в чемпионате мира по дуатлону-2016 в своей возрастной категории в составе сборной США. Спустя шесть лет после того, как начал получать инъекции тестостерона. А этой весной, в 40 лет, он предпринял попытку отобраться в олимпийскую команду в спортивной ходьбе на 50 км. Но до финиша на отборе не добрался: сошел из-за травмы колена.

Получится ли добиться большего у Луи Санда в гандболе? Скоро узнаем.