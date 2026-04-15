15 апреля, 01:56

Трех российских ганболисток внесли в базу «Миротворца»

Евгений Козинов
Корреспондент

Трех российских гандболисток Анастасию Шавман, Екатерину Маренникову и Викторию Шамановскую внесли в базу украинского портала «Миротворец», сообщает РИА Новости.

Причиной внесения называется публичная поддержка Российской Федерации и якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Поводом для внесения стало участие гандболисток в тренировочных сборах в Крыму в 2019 и 2020 годах.

26-летняя Шавман выступает за «Ростов-Дон», а 32-летняя Шамановская — за бухарествский «Рапид». 43-летняя Маренникова является победительнией Олимпийских игр-2016 и ЧМ-2005. Она завершила профессиональную карьеру в 2017 году.

Источник: РИА Новости
«Салават» завершил сезон, вернется ли Варламов в Россию
