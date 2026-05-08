«Зенит» и ЦСКА второй год подряд сыграют в финале чемпионата России по гандболу

«Зенит» обыграл «Чеховских медведей» и стал вторым финалистом чемпионата России по гандболу.

Ответная игра полуфинальной серии прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счетом 29:28. В первой встрече победу также одержали петербуржцы (33:28).

В финальной серии до двух побед «Зенит» сыграет с ЦСКА. В полуфинале армейцы прошли «Пермских медведей» (30:27, 34:30).

«Зенит» является действующим победителем турнира, в прошлом сезоне в финале клуб оказался сильнее ЦСКА (2-1).