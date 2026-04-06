Шишкарев поблагодарил за самоотверженную игру участников женского Кубка России по гандболу

Председатель Высшего совета ФГР Сергей Шишкарев прокомментировал итоги ТРИКОЛОР «Финала четырех» женского Кубка России по гандболу.

В финале этого турнира ЦСКА выиграл у команды «Ростов-Дон» (30:25), а в матче за третье место «Звезда» оказалась сильнее «Астраханочки» (29:25).

— Как и предполагалось, матчи женского «Финала четырех» Кубка России получились яркими, бескомпромиссными и непредсказуемыми. Благодарю за самоотверженную игру всех участников турнира. Ставшая четвертой «Астраханочка» навязала борьбу соперникам в обоих матчах, бронзовые награды «Звезды» — весомое достижение для подмосковной команды. Ну а противостояние ЦСКА и «Ростов-Дона» вряд ли может в принципе оставить равнодушным кого-то из болельщиков, — отметил глава гандбольной федерации.

«Невероятный финальный сюжет с красными карточками, травмами игроков, вратарскими сейвами, великолепными комбинациями буквально завораживал зрительскую аудиторию. Армейская команда на этот раз оказалась сильнее и заслуженно в четвертый раз завоевала кубковый трофей, с чем я ее и поздравляю. Но и «Ростов-Дон», замечу, выглядел очень достойно. Вообще, в Москве в эти выходные был настоящий праздник гандбола, было приятно видеть на трибунах столько известных в мире спорта людей. Уверен, что и решающие матчи чемпионата страны будут не менее увлекательными», — подчеркнул Шишкарев.