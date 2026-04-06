Гандбол
Россия
Новости
Суперлига (мужчины) Суперлига (женщины)
Уведомления
Главная
Гандбол
Россия

Шишкарев поблагодарил за самоотверженную игру участников женского Кубка России по гандболу

Анатолий Курагин

Председатель Высшего совета ФГР Сергей Шишкарев прокомментировал итоги ТРИКОЛОР «Финала четырех» женского Кубка России по гандболу.

В финале этого турнира ЦСКА выиграл у команды «Ростов-Дон» (30:25), а в матче за третье место «Звезда» оказалась сильнее «Астраханочки» (29:25).

—  Как и предполагалось, матчи женского «Финала четырех» Кубка России получились яркими, бескомпромиссными и непредсказуемыми. Благодарю за самоотверженную игру всех участников турнира. Ставшая четвертой «Астраханочка» навязала борьбу соперникам в обоих матчах, бронзовые награды «Звезды» — весомое достижение для подмосковной команды. Ну а противостояние ЦСКА и «Ростов-Дона» вряд ли может в принципе оставить равнодушным кого-то из болельщиков, — отметил глава гандбольной федерации.

«Невероятный финальный сюжет с красными карточками, травмами игроков, вратарскими сейвами, великолепными комбинациями буквально завораживал зрительскую аудиторию. Армейская команда на этот раз оказалась сильнее и заслуженно в четвертый раз завоевала кубковый трофей, с чем я ее и поздравляю. Но и «Ростов-Дон», замечу, выглядел очень достойно. Вообще, в Москве в эти выходные был настоящий праздник гандбола, было приятно видеть на трибунах столько известных в мире спорта людей. Уверен, что и решающие матчи чемпионата страны будут не менее увлекательными», — подчеркнул Шишкарев.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Гандбол
Сергей Шишкарев
Читайте также
Пример для всех: Литву лишили этапа КМ по пятиборью из-за отказа пускать россиян
Сидибе мог оскорбить маму Соболева, которой уже нет в живых. Из-за чего чуть не подрались игроки «Зенита» и «Ахмата» и причем тут комментаторы «Матч ТВ»
«Стараюсь не думать об этом». Капризов первым забил 10 голов в сезоне и едет к Макдэвиду
Популярное видео
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гандболистки ЦСКА в четвертый раз выиграли Кубок России

Российские гандболистки выиграли «Кубок Победы»
Новости
RSS RSS
Все новости