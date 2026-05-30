«Пермские медведи» стали бронзовыми призерами чемпионата России по гандболу

«Пермские медведи» победили «Чеховских медведей» во втором матче серии за третье место мужского чемпионата России по гандболу — 33:22.

Команда из Перми выиграла серию до двух побед. Первый матч завершился со счетом 32:31 в пользу «Пермских медведей».

Это вторая бронза чемпионата России в истории «Пермских медведей», также в активе команды три серебра. «Чеховские медведи» — 21-кратные чемпионы страны.

В финале турнира сезона-2025/26 встречаются питерский «Зенит» и московский ЦСКА (0-1 в серии).

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

Матч за 3-е место

«Чеховские медведи» (Чехов) — «Пермские медведи» (Пермь) — 22:33 (11:17)

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