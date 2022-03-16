«Я не уеду из России и буду здесь, пока во мне нуждаются». Сербский тренер отказался покидать Россию, несмотря на давление

Тренер мужской гандбольной сборной Велимир Петкович своих не бросает.

Российские гандболисты — одни из первых, кто после отстранения от международных стартов проводит сборы в Новогорске. Они должны были стать подготовкой к стыковым матчам в борьбе за выход на январский чемпионат мира-2023, но теперь такого турнира для нашей сборной не существует. Сейчас сложно сохранить мотивацию, но наши гандболисты над этим работают. В конце концов, сколько продлится нынешняя ситуацию — неизвестно, а практика нужна. Это сродни истории с пандемией, когда турниры после выхода с карантина выиграли те, кто лучше сохранил форму.

Тренировка в Новогорске получилась более чем полноценной — на два часа, с работой над выходами в атаку, тактикой и двусторонкой. Правда, не было нескольких важных легионеров, которых, слава богу, в Европе еще не дискриминируют, — Косоротова, Шкуринского, Житникова, Кудинова. Также сбор из-за травмы пропустил капитан Даниил Шишкарев.

Началось занятие с киносеанса. Петкович усадил всю сборную на стулья и стал показывать на экране моменты прошедшего чемпионата Европы. Больше было кнута — в нужные моменты тренер говорил «стоп» и «пихал» своим подопечным за ошибки. Но и пряник не забывал: «Где Игорь? [обращаясь к Сороке] Игорь, супер защита! Отлично!»

Сборная России по гандболу. ФГР

Все это проходило на уникальной смеси сербского и русского, хотя как человек, учивший в своей жизни оба языка, могу сказать, что сербского было больше. В общем, наша сборная точно выучила еще один язык. Тоже подход. После кино команда с улыбками и смехом размялась, провела двусторонку и отрабатывала быстрые переходы в атаку. При отсутствии гола Петкович угрожал отправить неудачников в спринт до центральной линии. Поэтому промахов было немного.

Но самое интересное было — что скажут игроки, которые приехали на сбор, по сути, не зная, ради чего собираются. И они, по крайней мере на словах, отреагировали сдержанно, но при этом без попыток юлить. Да, настроение так себе, да, обидно, что не удастся сыграть в стыках и на чемпионате мира. Но что остается? Остается ждать хороших новостей. Ветеран сборной Павел Атьман в ответ на вопрос о том, есть ли сахар в тех магазинах, куда он ходит, сразу сказал, что в эту историю «не лезет» и стандартное «спорт вне политики». Пожалуй, в нынешней ситуации других формул ответа и не придумать.

Петкович как человек с большим опытом говорил ярче — потому что любит историю и был задет за живое и потому что говорил на родном сербском.

— Если бы у меня не было мотивации этим заниматься, я бы здесь не находился, — отчеканил 65-летний специалист. — Да, многие мне предлагали уехать из России, было давление. Мне звонили знакомые журналисты из Германии, в какой-то момент я сказал, что не буду ничего комментировать. У меня есть определенный опыт, я был в схожей ситуации в 1990-х. Я люблю Россию, русский народ. Но главное — я буду здесь, буду работать на своем посту, пока во мне нуждается федерация.

— Но как работать, с кем играть?

— Во-первых, и на тренировках можно повышать качество игроков. И русский гандбол сейчас сильно прогрессирует — не благодаря мне, а благодаря тренерам клубов. Я этим пользуюсь, можно сказать. Во-вторых, руководство нашей федерации ежедневно работает над тем, чтобы организовать матчи, чтобы мы не сидели просто так на сборах. Надеюсь, мы будем играть.

А от одного из менеджеров клуба бундеслиги я получил такое предложение: провести товарищеский матч россиян с украинцами. По-моему, это интересно и было бы здорово. Но, видимо, это идея на будущее.