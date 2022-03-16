Гандбол
Россия
Новости Суперлига (мужчины) Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 22:45

«Я не уеду из России и буду здесь, пока во мне нуждаются». Сербский тренер отказался покидать Россию, несмотря на давление

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович не собирается покидать свой пост
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Велимир Петрович.
Фото ФГР
Тренер мужской гандбольной сборной Велимир Петкович своих не бросает.

Российские гандболисты — одни из первых, кто после отстранения от международных стартов проводит сборы в Новогорске. Они должны были стать подготовкой к стыковым матчам в борьбе за выход на январский чемпионат мира-2023, но теперь такого турнира для нашей сборной не существует. Сейчас сложно сохранить мотивацию, но наши гандболисты над этим работают. В конце концов, сколько продлится нынешняя ситуацию — неизвестно, а практика нужна. Это сродни истории с пандемией, когда турниры после выхода с карантина выиграли те, кто лучше сохранил форму.

Велимир Петкович. «После этого Евро нас уже никто не сможет недооценить». Большое интервью Велимира Петковича

Тренировка в Новогорске получилась более чем полноценной — на два часа, с работой над выходами в атаку, тактикой и двусторонкой. Правда, не было нескольких важных легионеров, которых, слава богу, в Европе еще не дискриминируют, — Косоротова, Шкуринского, Житникова, Кудинова. Также сбор из-за травмы пропустил капитан Даниил Шишкарев.

Началось занятие с киносеанса. Петкович усадил всю сборную на стулья и стал показывать на экране моменты прошедшего чемпионата Европы. Больше было кнута — в нужные моменты тренер говорил «стоп» и «пихал» своим подопечным за ошибки. Но и пряник не забывал: «Где Игорь? [обращаясь к Сороке] Игорь, супер защита! Отлично!»

Сборная России по гандболу. Фото ФГР
Сборная России по гандболу.
ФГР

Все это проходило на уникальной смеси сербского и русского, хотя как человек, учивший в своей жизни оба языка, могу сказать, что сербского было больше. В общем, наша сборная точно выучила еще один язык. Тоже подход. После кино команда с улыбками и смехом размялась, провела двусторонку и отрабатывала быстрые переходы в атаку. При отсутствии гола Петкович угрожал отправить неудачников в спринт до центральной линии. Поэтому промахов было немного.

Но самое интересное было — что скажут игроки, которые приехали на сбор, по сути, не зная, ради чего собираются. И они, по крайней мере на словах, отреагировали сдержанно, но при этом без попыток юлить. Да, настроение так себе, да, обидно, что не удастся сыграть в стыках и на чемпионате мира. Но что остается? Остается ждать хороших новостей. Ветеран сборной Павел Атьман в ответ на вопрос о том, есть ли сахар в тех магазинах, куда он ходит, сразу сказал, что в эту историю «не лезет» и стандартное «спорт вне политики». Пожалуй, в нынешней ситуации других формул ответа и не придумать.

Почему не&nbsp;стоит огорчаться непопаданию сборной России в&nbsp;полуфинал Евро. Беда, но не катастрофа. Почему не стоит огорчаться непопаданию сборной России в полуфинал Евро

Петкович как человек с большим опытом говорил ярче — потому что любит историю и был задет за живое и потому что говорил на родном сербском.

— Если бы у меня не было мотивации этим заниматься, я бы здесь не находился, — отчеканил 65-летний специалист. — Да, многие мне предлагали уехать из России, было давление. Мне звонили знакомые журналисты из Германии, в какой-то момент я сказал, что не буду ничего комментировать. У меня есть определенный опыт, я был в схожей ситуации в 1990-х. Я люблю Россию, русский народ. Но главное — я буду здесь, буду работать на своем посту, пока во мне нуждается федерация.

— Но как работать, с кем играть?

— Во-первых, и на тренировках можно повышать качество игроков. И русский гандбол сейчас сильно прогрессирует — не благодаря мне, а благодаря тренерам клубов. Я этим пользуюсь, можно сказать. Во-вторых, руководство нашей федерации ежедневно работает над тем, чтобы организовать матчи, чтобы мы не сидели просто так на сборах. Надеюсь, мы будем играть.

А от одного из менеджеров клуба бундеслиги я получил такое предложение: провести товарищеский матч россиян с украинцами. По-моему, это интересно и было бы здорово. Но, видимо, это идея на будущее.

Гандбол
Сборная России по гандболу
Читайте также
Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяхирева вернулась, но ЦСКА победил. Поединок грандов нашего гандбола
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости