Стаценко — лучшая гандболистка чемпионата России по версии «Быстрого центра»

Левая полусредняя ГК «Ростов-Дон» Дарья Стаценко стала победителем голосования по определению лучшей гандболистки Суперлиги-2025/26, которое проводил информационный портал «Быстрый центр».

В результате выбора жюри, а также болельщиков в соцсетях чемпионка страны набрала 628 баллов. На втором месте во второй раз подряд оказалась левая полусредняя ЦСКА Варвара Семина — у нее 586 очков.

«Огромное спасибо всем за теплые слова и поздравления! — прокомментировала итоги голосования Стаценко. — Мне безумно приятно получить эту награду. Это отражение огромного труда не только моего, но и всей нашей команды. Хочу сказать отдельное спасибо каждому тренеру, который вкладывал в меня силы и помогал расти, и, конечно, нашим потрясающим болельщикам за каждый голос. Ваша вера мотивирует меня работать еще усерднее, развиваться и идти к новым победам вместе с нашей командой!».