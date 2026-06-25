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25 июня, 18:10

Стаценко — лучшая гандболистка чемпионата России по версии «Быстрого центра»

Анатолий Курагин
Дарья Стаценко.
Фото ГК «Ростов-Дон»

Левая полусредняя ГК «Ростов-Дон» Дарья Стаценко стала победителем голосования по определению лучшей гандболистки Суперлиги-2025/26, которое проводил информационный портал «Быстрый центр».

В результате выбора жюри, а также болельщиков в соцсетях чемпионка страны набрала 628 баллов. На втором месте во второй раз подряд оказалась левая полусредняя ЦСКА Варвара Семина — у нее 586 очков.

«Огромное спасибо всем за теплые слова и поздравления! — прокомментировала итоги голосования Стаценко. — Мне безумно приятно получить эту награду. Это отражение огромного труда не только моего, но и всей нашей команды. Хочу сказать отдельное спасибо каждому тренеру, который вкладывал в меня силы и помогал расти, и, конечно, нашим потрясающим болельщикам за каждый голос. Ваша вера мотивирует меня работать еще усерднее, развиваться и идти к новым победам вместе с нашей командой!».

Источник: «Быстрый центр»
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