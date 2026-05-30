Главный тренер ЦСКА Бодниева поздравила гандболисток «Ростов-Дон» с чемпионством

Главный тренер ЦСКА Людмила Бодниева прокомментировала поражение в пятом матче финальной серии от «Ростов-Дона» (24:34, 2-3), в котором армейцы уступили чемпионский титул.

— Поздравляю «Ростов-Дон» с заслуженной победой! Благодарю от всей души свою команду за то, что бились, за сезон. Спасибо болельщикам, которые следовали за нами повсюду весь сезон и поддерживали нас. Надеюсь, что сделаем выводы и вернемся сильнее, — сказала Бодниева после матча.

Гандболистки ЦСКА выигрывали три последних чемпионата страны, но в этом сезоне уступили золото принципиальному сопернику. Для красно-синих это второе поражение в финальной серии за четыре года — первое было как раз в 2022-м, также от «Ростова».

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