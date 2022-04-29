Кубок завершился, дружба осталась. Китаянки потренировались с Бодниевой

Приключения китайских гандболисток в России продолжаются.

В прошедшие выходные в Москве с успехом прошел OLIMPBET Кубок дружбы, в котором, помимо сборных России и Белоруссии, сыграли представительницы Китая. Игроки других сборных разъехались по своим клубам завершать сезон, а вот гости из Азии по-прежнему тренируются в столичном спорткомплексе «Луч».

На прошлой неделе с китайскими гандболистками на протяжении нескольких дней работал прославленный тренер Евгений Трефилов, который был на скамейке и во время товарищеского турнира. А теперь его сменила Людмила Бодниева, завершившая сбор с национальной командой.

Тренировка с Бодниевой

Утро, на часах еще нет 9, но в зале на 1-й Владимирской улице уже кипит работа. Китаянки, к которым присоединились и игроки «Луча», активно разминаются. А затем начинается основная часть — разбившись на несколько групп, гандболистки отрабатывают защиту, нападение, разыгрывают комбинации и быстрые отрывы. Бодниева постоянно в гуще событий — некоторых игроков буквально водит за руку, показывая, как нужно действовать.

— Азиатский гандбол вообще сильно отличается от европейского, а китаянки хотят европеизировать свою игру, — говорит главный тренер сборной России после занятия. — Кстати, мы уже получили конкретные предложения по организации ответного визита, с датами, местами проведения сборов и матчей. Но детально обсуждать их пока рано, в Китае еще действуют серьезные ограничения по коронавирусу. Тем не менее мы продолжим над этим работать. Возможно, до конца года что-то получится реализовать.

Тем временем в рядах китайских гандболисток вскоре ожидается пополнение. Как рассказала прессе глава Китайской ассоциации гандбола Ван Тао, уже 4 мая в Россию прилетят еще шесть девушек, входящих в число лидеров национальной команды.

Здесь стоит отметить, что сама Ван Тао в свое время играла на очень хорошем уровне, участвовала в Олимпийских играх в Атланте. Поэтому следит за ходом сборов глазами профессионала.

— Мы сыграли здесь четыре товарищеских матча и видим прогресс в действиях нашей команды, — отмечает Ван Тао. — Стали лучше действовать в защите, появились новые ходы в нападении, а также получили много теоретических знаний, которых очень не хватало. За прошедший месяц были моменты, когда казалось, что-то не получается, вчера было лучше, а сегодня хуже. Но сейчас я уверена, что уровень игроков будет расти и у нас есть перспективы.

Мегафон и острая капуста

Как рассказала Бодниева, с российской стороны с каждой китайской командой, мужской и женской, работает порядка пяти специалистов. Кто-то в качестве «приглашенной звезды», как Трефилов или рулевой мужской сборной Велимир Петкович. А вот наставник женского «Луча» Николай Измайлов с гандболистками из Поднебесной проводит каждый день.

— За прошедший месяц китайская команда кардинально поменялась, — считает Измайлов. — У них феноменальная работоспособность, могут тренироваться, по их собственным словам, хоть сто раз в день, такой менталитет. Мы же стремимся, чтобы они работали осмысленно. Объясняем каждое упражнение, чтобы они выполняли их осознанно, а не как роботы. Хотим минимизировать количество потерь. И вот сейчас после тренировки я им сказал: «Вы наконец-то начинаете думать на площадке и импровизировать».

Кстати, китаянки просят чаще проводить им совместные занятия с российскими гандболистками, чтобы быстрее учиться. А главным нововведением пятницы на тренировке стал мегафон — девушкам-переводчицам в шуме зала бывает трудно доводить слова тренеров до всех игроков. Хотя общению между игроками языковой барьер не помеха.

— Мы уже все познакомились и дружим, — улыбается Анастасия Мочалова, сыгравшая за китаянок на недавнем турнире в числе четырех гандболисток «Луча». — Расспрашиваем друг друга о жизни, учебе, бытовых вещах. Что удивляет? Кухня — они постоянно едят острую капусту и вообще все острое, какие-то непонятные нам соусы. И нашу гречку не любят, предпочитают рис.

При этом в программе пребывания делегации из Поднебесной не только гандбол — гости столицы уже посетили музей техники Вадима Задорожного, собираются побывать на Красной площади. И постоянно общаются с российскими коллегами.