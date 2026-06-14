«Барселона» с Игропуло в тренерском штабе выиграла Лигу чемпионов по гандболу

«Барселона» стала победителем мужской Лиги чемпионов по гандболу сезона-2025/26.

«Финал четырех» прошел в немецком Кельне. В решающем матче «Барселона» обыграла «Фюксе» со счетом 37:34.

Каталонцы в 13-й раз в истории завоевали титул Лиги чемпионов. С 2022 года в тренерский штаб испанской команды входит бывший гандболист сборной России Константин Игропуло.

Во время игровой карьеры Игропуло в России выступал за «Виктор» и «Чеховских медведей», вместе с которыми стал четырехкратным чемпионом страны. С 2009 по 2012 год он выступал за «Барселону» и выиграл вместе с ней Лигу чемпионов. С 2012 по 2015 год Игропуло представлял «Фюксе», в составе которого завоевал Кубок Германии.

До работы в «Барселоне» Игропуло возглавлял «Виктор».

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