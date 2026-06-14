Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Уведомления
Главная
Гандбол

Сегодня, 21:43

«Барселона» с Игропуло в тренерском штабе выиграла Лигу чемпионов по гандболу

Алина Савинова

«Барселона» стала победителем мужской Лиги чемпионов по гандболу сезона-2025/26.

«Финал четырех» прошел в немецком Кельне. В решающем матче «Барселона» обыграла «Фюксе» со счетом 37:34.

Каталонцы в 13-й раз в истории завоевали титул Лиги чемпионов. С 2022 года в тренерский штаб испанской команды входит бывший гандболист сборной России Константин Игропуло.

Во время игровой карьеры Игропуло в России выступал за «Виктор» и «Чеховских медведей», вместе с которыми стал четырехкратным чемпионом страны. С 2009 по 2012 год он выступал за «Барселону» и выиграл вместе с ней Лигу чемпионов. С 2012 по 2015 год Игропуло представлял «Фюксе», в составе которого завоевал Кубок Германии.

До работы в «Барселоне» Игропуло возглавлял «Виктор».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Гандбол
Константин Игропуло
Читайте также
Ирада Зейналова рассказала о работе послом
Что произошло за день 14 июня. Главное
Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
Остались без бутс и с одним мячом. Сборную Англии обокрали в США перед началом ЧМ-2026
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк
Главное впечатление от ЧМ-2026 – видеокамера на судьях. Как работает RefCam, сколько весит, зачем нужна и что в ней делает ИИ
Популярное видео
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российская гандболистка Вяхирева стала лучшим игроком французской лиги на своей позиции
Новости
RSS RSS
Все новости