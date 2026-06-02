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2 июня, 07:58

Рекордсменка по победам в чемпионате России по гандболу Макеева перешла в румынский «Корона Брашов»

Сергей Ярошенко

Российская гандболистка Ксения Макеева продолжит карьеру в румынском «Корона Брашов», сообщает пресс-служба «Ростов-Дона».

«Мы благодарим Ксюшу за все годы, проведенные в нашем клубе, яркую игру и самоотдачу и желаем успехов в новых вызовах. Вместе и навсегда», — говорится в сообщении.

35-летняя спортсменка является рекордсменкой по количеству побед в чемпионате России — по 6 раз она выигрывала турнир с волгоградским «Динамо» и «Ростов-Доном». В составе «Ростов-Дона» она также 8 раз выиграла Суперкубок России, 7 раз — Кубок страны и стала серебряным призером Лиги чемпионов (2019).

В сезоне-2014/15 россиянка играла за «Минаур-Бая-Маре», в составе которого выиграла Кубок и Суперкубок Румынии.

В составе сборной России Макеева является серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Кроме того, на ее счету золотая и бронзовая медали чемпионатов мира, а также серебро награда чемпионата Европы.

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Гандбол
ГК Ростов-Дон
Ксения Макеева
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