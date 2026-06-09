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Сегодня, 17:04

Российская гандболистка Вяхирева стала лучшим игроком французской лиги на своей позиции

Сергей Филин

Правый полусредний «Бреста» Анна Вяхирева стала лучшим игроком французской лиги на своей позиции, сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.

31-летняя спортсменка вошла в символическую сборную чемпионата Франции по итогам голосования среди болельщиков.

Вяхирева — лучший бомбардир «Бреста» в сезоне-2025/26. Она забросила 111 голов в 21 матче. Вместе с «Брестом» россиянка стала чемпионкой Франции.

В борьбе за звание самого ценного игрока французской лиги Вяхиреву обошла линейная «Меца» Сара Буктит.

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Источник: Федерация гандбола России
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Гандбол
Анна Вяхирева
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Россиянка Анна Вяхирева стала чемпионкой Франции в составе «Бреста»
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