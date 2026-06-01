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1 июня, 21:41

ЦСКА победил «Зенит» и в третий раз за четыре года выиграл чемпионат России по гандболу

Игнат Заздравин
Корреспондент

Гандболисты ЦСКА стали чемпионами России сезона-2025/26. В ответном матче финальной серии московская команда обыграла петербургский «Зенит» и завоевала золотые медали турнира.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 27:19.

Первый матч финальной серии также остался за ЦСКА — 25:22. Таким образом, московский клуб выиграл серию до двух побед со счетом 2-0.

ЦСКА стал чемпионом России в третий раз за последние четыре сезона. Ранее армейцы завоевывали титул в 2023 и 2024 годах. В прошлом сезоне в финальном противостоянии этих же команд сильнее оказался «Зенит».

Рекордсменом по числу побед в чемпионатах России остаются «Чеховские медведи», на счету которых 21 титул.

Бронзовые медали нынешнего сезона завоевали «Пермские медведи».

Чемпионат России. Мужчины

Финал

ЦСКА (Москва) — Зенит (Санкт-Петербург) — 27:19 (14:9)

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