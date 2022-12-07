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7 декабря, 17:00

«Взял деньги одновременно с «Пумы» и «Адидаса». Думал, не заметят...» Скандал в раздевалке сборной СССР

Отдел футбола «СЭ»
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Муртаз Хурцилава (справа) и Евгений Ловчев.
Савелий Мышалов и Муртаз Хурцилава.
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Необычный случай на ЧМ-1970.

Муртаз Хурцилава, которому меньше чем через месяц, 5 января, исполнится 80, — легенда грузинского и советского футбола. Многолетний капитан тбилисского «Динамо» и сборной СССР. За национальную команду провел 69 матчей, участник двух чемпионатов мира — 1966 и 1970 годов.

Вот в 1970-м в Мексике и приключилась удивительная история, о которой ветераны отечественного футбола до сих пор вспоминают с улыбкой.

Гол уругвайцев в&nbsp;ворота сборной СССР. «Увидели — вроде мяч пересек линию. Может, кусочек остался...» Нелепый гол, из-за которого сборная СССР проиграла Уругваю на ЧМ-1970

Рассказывает знаменитый форвард сборной СССР, автор золотого гола в финале Кубка Европы-1960 Виктор Понедельник:

— Денег у нас было мало, но в 60-е за границей появилась лазейка. Наладились контакты с «Адидасом» и «Пумой». Представители этих фирм знали русский и предлагали: «Сфотографируйтесь в наших бутсах, а мы вам долларами заплатим». От руководства, понятно, всё держали в тайне. Просто улучали момент, собирались где-то втихаря, напяливали «Адидас» либо «Пуму» — и получали по 200-300 долларов. По тем временам фантастические деньги!

— Хитрый Муртаз Хурцилава в 1970-м на чемпионате мира даже в разных бутсах умудрился сыграть.

— Муртаз договорился одновременно с «Пумой» и «Адидасом», взял с них деньги. Думал, выкрутится и никто ничего не заметит. Но фирмачи тоже не дураки, сразу все просекли и в перерыве вломились в раздевалку сборной. Скандал был приличный.

Анзор КАВАЗАШВИЛИ. Фото &quot;СЭ&quot; Анзор Кавазашвили: ужасный юбилей

Дополняет рассказ Понедельника экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили, участник ЧМ-1970:

— В горячке перед игрой никто не обратил внимания, что у Муртаза на ногах. А в перерыве в раздевалку прорываются два мужика — представители «Пумы» и «Адидаса». Кричат в голос: «Мурцилава, курва!» Именно так — Мурцилава. Мы ничего не понимаем. А Муртаз уже без бутс сидит, отдыхает. Пришлось ему выбирать, в каких бутсах выходить на второй тайм.

Савелий Мышалов и Муртаз Хурцилава.
Савелий Мышалов и Муртаз Хурцилава.

— И какие предпочел?

— По-моему, «Адидас». А деньги, которые взял от «Пумы», вернул. Муртаз — деревенский парень, добрый и наивный. В сборной часто над ним подшучивали. В 1966-м на чемпионате мира в Англии для полуфиналистов устроили торжественный вечер в отеле. У входа стоит швейцар, выряженный в гвардейца. Эполеты, треуголка с золотой кокардой. Открывает двери и раскланивается. «Чего это он?» — спрашивает Хурцилава, пока наша делегация идет по ковровой дорожке. Говорю: «Ты что, это ж знаменитый английский маршал. С ним нужно за руку поздороваться и тоже поклониться». Когда мы подошли к дверям, Муртаз выдвинулся навстречу швейцару, поклонился в пояс и начал горячо трясти его руку. Англичане были в шоке...

Ну а скандал с бутсами едва не случился и на чемпионате мира в Англии — только с другим футболистом нашей сборной, защитником «Зенита» Василием Даниловым. Вот отрывок из его интервью:

23 июля 1966 года. Сандерленд. СССР - Венгрия - 2:1. Василий ДАНИЛОВ (слева) и Лев ЯШИН (в центре) предотвращают атаку венгров в четвертьфинале чемпионата мира. Василий Данилов: «Была тюрьма и был побег»

— Володя Пономарев перед матчем с Италией раздает по 200 долларов. От «Адидаса». Через Яшина договорились, вокруг него крутились фирмачи. Спрашиваю: «Сколько всего денег было? Если делить, то делить! Не могли дать каждому по две бумажки». Молчат. Я демонстративно натягиваю на правую ногу бутсу «Адидаса», на левую — свою зенитовскую «Пуму». Яшин недобро косится: «Ты что?! Снимай немедленно!» Отвечаю — какую сумму получил, на такую и обулся. Играть буду, в чем удобнее. Хоть к вам, Лев Иванович, отношусь с уважением.

— Сыграли в разных бутсах?

— Да нет. Только по раздевалке прошелся.

— Думаете, Яшин и Пономарев взяли себе больше?

— Ну уж не по 200 долларов! Если сразу начали что-то покупать...

Муртаз Хурцилава
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Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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