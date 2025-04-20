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Сегодня, 16:42

В Саудовской Аравии заявили о готовности принять 64 сборные на ЧМ-2034

Сергей Ярошенко
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Саудовская Аравия заявила о готовности принять 64 сборные на чемпионате мира 2034 года.

«Мы готовы или будем готовы. Если ФИФА примет такое решение и посчитает, что так будет лучше для всех, то мы отнесемся к нему с радостью и уважением», — цитирует министра спорта Саудовской Аравии принца Абдул-Азиза ибн Турки ибн Фейсала L'Equipe.

Ранее Президент конфедерации Южной Америки КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес предложил ФИФА расширить финальную стадию чемпионата мира 2030 года до 64 команд.

Глава ФИФА Джанни Инфантино и&nbsp;Президент конфедерации КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.64 команды на ЧМ-2030: такое предложение сделали ФИФА. Да куда ж еще больше?

Футбол
ФИФА
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