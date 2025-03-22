Раноса исключили из состава сборной Армении за день до матча с Грузией

Нападающий «Кайзерслаутерна» Грант-Леон Ранос исключен из состава сборной Армении за день до матча с Грузией в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, сообщил главный тренер национальной команды Джон ван'т Схип.

«Сегодня Ранос подошел ко мне и поинтересовался, будет ли он в стартовом составе. Я ответил, что, скорее всего, нет. Он сказал, что хочет играть в стартовом составе, иначе уйдет из команды. Я принял решение, что его не будет в команде. Ни один игрок не может ставить себя выше команды. Его не будет в команде», — сказал ван'т Схип.

На счету 21-летнего Раноса 17 матчей за сборную Армении, в которых он забил 4 гола.